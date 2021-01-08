Более 27,7 млрд тенге перечислили за ОСМС в 2020 году жители столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За обязательное медицинское страхование в столице в период с января по декабрь 2020 года перечислено более 27,7 млрд тенге», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Общая сумма отчислений и взносов за обязательное социальное медицинское страхование, поступившая по городу Нур-Султан, в период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2020 года составила более 58 млрд тенге.

«В 2020 году в период с января по декабрь в столице за обязательное медицинское страхование перечислено 27,7 млрд. тенге (в том числе за декабрь месяц – 3,3 млрд.тенге). Город Нур-Султан является одним из лидеров по уплате отчислении и взносов. Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС», - поясняет директор филиала по г. Нур-Султан НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлыбек Кабдыкапаров.

Фонд медицинского страхования на стороне защиты прав пациентов. Поэтому призываем граждан проверять свои данные в мобильных приложениях и сообщать в случае выявления несоответствий в столичный филиал Фонда. Также можно обратиться по телефону 1406 или через мобильное приложение Qoldau 24/7.

Мобильное приложение Qoldau-24/7 Фонда медстрахования можно скачать и установить через Play Market для смартфонов Android и в App Store для смартфонов Apple, а также через сайт Фонда.

Все обращения граждан обрабатываются и попадают в реестр обращений с присвоением регистрационного номера. Проводится мониторинг поступающих от населения обращений, при необходимости обращения передаются для экспертной оценки и принятия решения в установленные сроки.