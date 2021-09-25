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    18:14, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 267 тысяч жителей Актюбинской области привились от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель акима Актюбинской области Руслан Хамбаров сообщил, сколько человек в регионе привились от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил Руслан Хамбаров, с начала года в область было поставлено 697 960 доз вакцин против коронавирусной инфекции: Спутник V, QazVac, Hayat-Vax, Coronavac, Sinopharm.

    «По состоянию на 24 сентября по области первым компонентом привито более 311 тысяч человек, вторым компонентом - более 267 тысяч человек. Охват первым компонентом составляет 59,6%, вторым компонентом - 51,2%», - сказал первый заместитель акима области в ходе пресс-конференции в СЦК.

    Также он сообщил, что в целях стимулирования населения к вакцинации против коронавирусной инфекции проводится акция «Сделай прививку - выиграй автомобиль». В акции могут принять участие все, кто получил первый компонент на территории Актюбинской области с 25 июня по 25 сентября.

    Ранее сообщалось, что в Актюбинской области 489 школьников заразились коронавирусом.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана Актюбинская область Минздрав РК
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