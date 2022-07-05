5 Июля 2022 16:07

Более 265 млн тенге ущерба нанесла государству группа лиц в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершено расследование в отношении группы лиц и организатора Амангельды Куаныша по факту выписки фиктивных счетов-фактур без выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Установлено, что Амангельды К. в период с 2017 по 2019 года, состоял в преступном сговоре с тремя сообщниками.

Амангельды К. в целях извлечения имущественной выгоды приобрел и зарегистрировал на подконтрольных лиц 29 предприятий для искусственного увеличения налогооблагаемого оборота. В результате преступной деятельности государству нанесен ущерб в размере более 265 млн тенге.

Приговором суда Куаныш Амангельды , Дмитрий Фуринец , Сергей Зинченко и Айдос Амангельды признаны виновными и лишены свободы сроком от 2-х до 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы.

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