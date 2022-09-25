Более 263 тыс. услуг получили казахстанцы с инвалидностью через портал соцуслуг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день на Портале зарегистрированы 824 медико-социальных учреждения (отделений), оказывающих специальные социальные услуги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

По данным ведомства, с начала текущего года через Портал социальных услуг около 230,5 тыс. лиц с инвалидностью получили технические средства реабилитации (далее – ТСР), 6,8 тыс. – услуги жестового языка, 26,1 тыс. – услуги индивидуального помощника. Также через Портал оформлено 66 тыс. заказов на гарантированные социальные пакеты (ГСП).

Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом.

Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

«На сегодняшний день на Портале зарегистрированы 824 медико-социальных учреждения (отделений), оказывающих специальные социальные услуги, 259 поставщиков ТСР, более 25 тыс. поставщиков услуг индивидуального помощника, 640 жестового языка, 90 санаторно-курортного лечения и 66 поставщиков ГСП», - сообщили в ведомстве.

Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

Консультации по пользованию Порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414, выбрав язык и нажав цифру 5.



