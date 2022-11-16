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Более 260 тысяч тонн нефти отгружает КТК ежесуточно

16 Ноября 2022, 13:17
Более 260 тысяч тонн нефти отгружает КТК ежесуточно
16 Ноября 2022, 13:17

Более 260 тысяч тонн нефти отгружает КТК ежесуточно

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с двух выносных причальных устройств отгружает более 260 тысяч тонн нефти ежесуточно. Об этом сообщил председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как объяснил глава компании, всего насчитываются три выносных причальных устройства (ВПУ), в рабочем состоянии необходимо поддерживать два ВПУ, а один из них должен всегда находиться в резерве.

«Буквально несколько дней назад второй ВПУ был запущен. Сейчас, соответственно, Каспийский трубопроводный консорциум работает с двумя ВПУ из трех, без резерва. Работы по ремонту на третьем ВПУ уже начаты. Если говорить про суточные объемы, то сегодня более 260 тысяч тонн нефти грузится из двух ВПУ», - сообщил Магзум Мирзагалиев в ходе брифинга для журналистов.

12 ноября на морском терминале КТК запущено в эксплуатацию ВПУ-1, работы по замене танка плавучести завершены в полном объеме. Также были выполнены гидростатические испытания.

На прошедшей неделе Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ответил на вопрос, как повлияла авария на КТК на экспорт казахстанской нефти.

«Учитывая, что на Кашагане был ремонт, связанный с аварией в газосепарационной установке, а также в связи с тем, что был ремонт на Оренбургском газо-перерабатывающем заводе Карачаганакское месторождение чуть уменьшило добычу углеводородов и газа. Этот ремонт на КТК не сказался на возможностях экспорта. То есть сколько мы производили, столько и экспортировали», - пояснил Алихан Смаилов.


Фото: svetland-oil.kz

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