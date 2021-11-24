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Более 260 новых IT-компаний создано в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
24 Ноября 2021, 14:18
Более 260 новых IT-компаний создано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о новых IT-компаниях, созданных в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Максимально используется потенциал «Международного финансового центра Астана». С начала года там зарегистрировано 66 новых зарубежных компаний, которые привлекли 1,2 млрд долларов», - сказал Аскар Мамин на расширенном заседании политсовета партии Nur Otan.

По его словам, в рамках развития цифровой экономики созданы 262 новые IT-компании в таких сферах как информационная безопасность, онлайн-образование, спутниковые мониторинговые системы, стриминг, и другие.

«В рамках четвёртого направления программы «Подотчетное государство и ответственные граждане» исполнено 38 мероприятий по повышению эффективности работы госаппарата, а также развитию гражданского общества. Запущена информационная система «e-Обращение», к которой подключены все центральные и местные государственные органы», - отметил Премьер.

«Доля оказания госуслуг по принципу «одного окна» доведена до 96%. Принята Концепция по правовой политике, направленная на защиту законных прав граждан и повышение правовой грамотности населения», - заключил А. Мамин.


Премьер-министр РК   Нур Отан   МФЦА - фин. центр "Астана"  
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