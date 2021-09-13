Более 260 млрд тенге выплачено в виде пособий по инвалидности и потере кормильца в РК с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С января по август 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 206,6 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 54,3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В августе 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 26,1 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 6,5 млрд тенге.

По состоянию на 1 сентября 2021 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 528,6 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 160 тыс. человек.

На 1 сентября 2021 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 49 375 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 40 543 тенге.

«Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год» , - пояснили в ведомстве.