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    09:30, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 260 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий по инвалидности и потере кормильца с начала года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С января по август 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 206,6 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 54,3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    В августе 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 26,1 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 6,5 млрд тенге.

    По состоянию на 1 сентября 2021 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 528,6 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 160 тыс. человек.

    Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

    На 1 сентября 2021 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 49 375 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 40 543 тенге.

    Теги:
    Социальная поддержка Минтруда РК Общество Экономика
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