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Более 26 тысяч заявок принято по программе «7-20-25»
20 Февраля 2020 20:01
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках программы «7-20-25» принято 26 618 заявок на предоставление займа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.
В рамках реализации программы «7-20-25» на 13 февраля 2020 года принято 26 618 заявок на получение займа на сумму 301,6 млрд тенге. Из них одобрено 15 724 заявки на предоставление займа на сумму 180,2 млрд тенге.
«Если у вас возникли вопросы по программе «7-20-25», просим обращаться в АО «Ипотечная организация «Баспана» по круглосуточному номеру +7 (727) 227-20-25», - отметили в Нацбанке.
Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Пять социальных инициатив, Общество,
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