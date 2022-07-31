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Более 26 тыс. казахстанцев лечатся от коронавируса - Минздрав
31 Июля 2022 13:47

Более 26 тыс. казахстанцев лечатся от коронавируса - Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 31 июля лечение от КВИ продолжают получать 26 221 человек (–26 001+ и 220 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Минздрава РК по нераспространению COVID-19.

Из них в стационарах находится – 1 527 пациентов, на амбулаторном уровне – 24 694 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 43 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 11 пациентов, на аппарате ИВЛ – пять пациентов.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 2713 заболевших коронавирусной инфекцией, 1887 человек выздоровели.


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