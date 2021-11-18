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Более 26 трлн тенге выделят из бюджета на социальную сферу

18 Ноября 2021 14:05
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Более 26 трлн тенге выделят из бюджета на социальную сферу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2022-2024 годах на социальную сферу будет выделено 26,7 трлн тенге. Об этом сообщил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С учетом роста поступлений за три года планируется увеличение расходов на социальную сферу на 30%. В целом, в 2022-2024 годах на социальную сферу будет выделено 26,7 трлн тенге. Эти средства позволяют решить многие социальные проблемы. К примеру, предусмотрена индексация социальных выплат, повышение заработной платы учителям, врачам, другим работникам, получающим заработную плату из бюджета, и строительство многих социальных объектов», - сказал Маулен Ашимбаев на пленарном заседании Сената.

Он также отметил, что сегодня сенаторы подняли ряд актуальных вопросов.

«В частности, были затронуты вопросы обеспечения сельского населения водой, интернетом, расширения сети фельдшерских пунктов. В этой связи просим членов Правительства учесть все вопросы, поднятые сегодня депутатами. Мы надеемся, что республиканский бюджет на ближайшие три года будет служить во благо страны после рассмотрения Парламентом и подписания его президентом. У нас есть цели, которые определил Глава государства. Мы должны вместе их реализовать. В этой работе депутаты Сената готовы оказать необходимую поддержку Правительству», - заключил спикер Сената.

Сегодня на пленарном заседании рассмотрен проект закона «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы». Сенат внес ряд поправок в законопроект и принял постановление о возвращении в Мажилис.


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#Сенат   #Общество   #Бюджет  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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