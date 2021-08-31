Более 26% составил рост товарооборота Казахстана с Россией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За январь–июнь 2021 года товарооборот Казахстана с Россией составил 10,7 млрд долларов США — на 26,7% больше, чем годом ранее, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Большую часть товарооборота — 69,6%, или 7,5 млрд долл. США, плюс 19,2% за год — занимает импорт из РФ в РК.

На экспорт из РК пришлось 30,4%, или 3,3 млрд долл. США — сразу на 48% больше, чем годом ранее.

Доля РФ в структуре совокупного товарооборота РК составила 23,7%, в структуре импорта — 40,8%, в структуре экспорта — 12,1%.

Из России в Казахстан завозят самые различные товары. Так, например, за полгода в РК импортировали 375,1 млн литров минеральной воды, 402,5 тыс. тонн портландцемента, 287,6 тыс. тонн угля, 3,6 тыс. тонн медикаментов, 299,3 тыс. кв. м древесностружечных плит, 3,4 млн кв. м линолеума, 243,9 млн кирпичей, 509,4 тыс. раковин и т. д.

В свою очередь, из Казахстана за полгода отправили в Россию 39 тыс. тонн пшеницы, 11,5 тыс. тонн риса, 128,2 тыс. тонн портландцемента, 4,6 млн тонн железных руд, 41 тыс. тонн природного газового конденсата, 27,3 тыс. тонн удобрений, 12,4 тыс. кв. м керамических плит, 26,8 тыс. тонн алкогольных и безалкогольных напитков.