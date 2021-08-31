+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 30 °С
USD 425.74 EUR 500.5
RUB 5.75 CNY 65.72
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 26% составил рост товарооборота Казахстана с Россией

31 Августа 2021 11:44
Поделиться:
Более 26% составил рост товарооборота Казахстана с Россией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За январь–июнь 2021 года товарооборот Казахстана с Россией составил 10,7 млрд долларов США — на 26,7% больше, чем годом ранее, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Новости по теме
Доллар подешевел на торгах KASE
Куда инвестируются пенсионные накопления казахстанцев Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями ЧП в Жамбылской области Иностранные инвесторы построят два завода в СКО

Большую часть товарооборота — 69,6%, или 7,5 млрд долл. США, плюс 19,2% за год — занимает импорт из РФ в РК.

На экспорт из РК пришлось 30,4%, или 3,3 млрд долл. США — сразу на 48% больше, чем годом ранее.

Доля РФ в структуре совокупного товарооборота РК составила 23,7%, в структуре импорта — 40,8%, в структуре экспорта — 12,1%.

Из России в Казахстан завозят самые различные товары. Так, например, за полгода в РК импортировали 375,1 млн литров минеральной воды, 402,5 тыс. тонн портландцемента, 287,6 тыс. тонн угля, 3,6 тыс. тонн медикаментов, 299,3 тыс. кв. м древесностружечных плит, 3,4 млн кв. м линолеума, 243,9 млн кирпичей, 509,4 тыс. раковин и т. д.

В свою очередь, из Казахстана за полгода отправили в Россию 39 тыс. тонн пшеницы, 11,5 тыс. тонн риса, 128,2 тыс. тонн портландцемента, 4,6 млн тонн железных руд, 41 тыс. тонн природного газового конденсата, 27,3 тыс. тонн удобрений, 12,4 тыс. кв. м керамических плит, 26,8 тыс. тонн алкогольных и безалкогольных напитков.


Подписывайтесь на наш канал:

#Экономика   #Россия  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Доллар подешевел на торгах KASE
Куда инвестируются пенсионные накопления казахстанцев
Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями ЧП в Жамбылской области
Иностранные инвесторы построят два завода в СКО
Популярное
1 Заморозки до 2 градусов ожидаются в Казахстане
2 Каким был погибший пожарный Сергей Заикин, рассказали жамбылцы
3 11 автомашин столкнулись на трассе в Жамбылской области
4 Девушка скончалась после посещения стоматолога в Алматы
5 О тушении пожара на складе в Жамбылской области рассказали в войсковой части
6 Почти на полмиллиона тенге ограбила женщина своего знакомого в Нур-Султане
Читайте также
Самолет Су-24 разбился в России
Иностранные инвесторы построят два завода в СКО
Заморозки до 2 градусов ожидаются в Казахстане
Каким был погибший пожарный Сергей Заикин, рассказали жамбылцы
11 автомашин столкнулись на трассе в Жамбылской области
Девушка скончалась после посещения стоматолога в Алматы
О тушении пожара на складе в Жамбылской области рассказали в войсковой части
Почти на полмиллиона тенге ограбила женщина своего знакомого в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив