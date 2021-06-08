Более 26 млн тенге вернут за тепло жителям Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - По итогам отопительного сезона 2020-2021 годов департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Актюбинской области совместно с субъектами естественных монополий, оказывающими услуги теплоснабжения, проведена работа по перерасчету стоимости за услуги теплоснабжения с учетом фактической температуры наружного воздуха для потребителей, пользующихся услугами централизованного теплоснабжения и не имеющих приборов учета тепла. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В результате проведенной работы сумма, подлежащая возврату населению средств за отопительный период 2020-2021 годов по Актюбинской области, составила 26 045 931 тенге с НДС, из них возврат у АО «Aqtobe su-energy group» - 24 327 578 тенге, КГП «Бадамша сервис» – 659 891 тенге, ГКП «Коммунальщик» - 435 740 тенге, КГП «Шубаркудык жылу» – 168 380 тенге, КГП «Алга-жылу» – 161 942 тенге, КГП «Улы борсык» – 160 256 тенге, КГП «Эмба жылу» – 72 622 тенге, КГП «Жем жылу» – 39 271 тенге, КГП «Кобда суы» – 11 914 тенге, КГП «Никельтау жылу» – 8 338 тенге.

Перерасчет производится в соответствии с правилами перерасчета стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха, включенными в главу 10 правил формирования тарифов, утвержденными приказом министра национальной экономики РК от 19 ноября 2020 года № 90.

Начисление будет отражено в едином платежном документе при последующем расчете за отопление на 2021-2022 годы потребителями, не имеющими приборов учета, с указанием слова «перерасчет» в зависимости от жилой площади потребителя.

При этом, необходимо отметить, что по мере перехода всех потребителей на применение общедомовых приборов учета тепла, потребитель будет производить оплату только за фактически потребленный объем тепловой энергии и, соответственно, в произведении перерасчета не будет необходимости.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (7132) 74 30 65.