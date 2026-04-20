телерадиокомплекс президента РК
    14:53, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Более 2,6 млн человек посетили зоопарки и океанариумы Казахстана в 2025 году

    В 2025 году в Казахстане насчитывалось 254 парка развлечений и отдыха, передает корреспондент агентства Kazinform.

    зоопарк Караганды, зебры
    Фото: акимат Карагандинской области

    По данным Бюро национальной статистики, большая часть объектов находится в частной собственности — 178 парков, включая 104, принадлежащих индивидуальным предпринимателям. В государственной собственности — 73 парка, еще три находятся в иностранном владении.

    По формату размещения 133 парка работают под открытым небом, 121 в помещениях. Общая площадь открытых территорий составляет 1 370,2 га, крытых пространств — более 255 тыс. кв. м. В среднем парки функционировали 246 дней в году, за это время было проведено свыше 7,5 тыс. культурно-массовых мероприятий.

    Наибольшее количество парков зафиксировано в Шымкенте (30), Карагандинской и Туркестанской областях (по 29), а также в Алматы (26).

    В сельской местности действовали 47 парков, где за год прошло 676 мероприятий.

    Всего в стране функционировало 704 досуговых объекта, включая аттракционы, игровые автоматы и другие развлечения. Их посещаемость превысила 1 млн раз. Наибольший интерес у граждан вызвали игровые автоматы — почти 468 тыс. посещений.

    Зоопарки и океанариумы Казахстана в 2025 году посетили более 2,6 млн человек. Было проведено свыше 9 тыс. экскурсий и 12 выставок.

    В них представлено 1 240 видов животных, птиц и рыб. Общее число особей составляет более 14,3 тыс. Основную долю занимают рыбы, млекопитающие и птицы. Крупнейшие коллекции сосредоточены в зоопарках Алматы, Астаны и Шымкента.

    Ранее в Алматинском зоопарке у тянь-шаньских бурых медведей появилось потомство — на свет родились два медвежонка.

    Зоопарк Природа Животные Общество Статистика
    Адиль Нуртазин
