Более 26 миллионов тенге взыскали с должников карагандинские полицейские

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За пол месяца сотрудники полиции Карагандинской области во время ОПМ «Борышкер» взыскали с должников больше 26 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В период с 24 февраля по 10 марта департаментом полиции Карагандинской области совместно с региональной палатой частных судебных исполнителей было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер».

Основная цель мероприятия - реализация принципа «неотвратимости наказания» за совершенные правонарушения.

Так, в рамках ОПМ по области взыскано 2061 штрафов на общую сумму 26 млн 147 тыс. тенге.

Совместно с сотрудниками региональной палаты частных судебных исполнителей стражи порядка провели 569 рейдовых мероприятий по материалам исполнительного производства.

По области на специальные штрафные стоянки водворено 11 транспортных средств, из них один автомобиль зарегистрирован в Российской Федерации.

Также полицейские выдали 96 предписаний о необходимости оплаты штрафов на сумму 1 млн 414 тыс. тенге водителям, которые нарушили ПДД. Среди них владельцы транспортных средств, зарегистрированных в РФ – 34 на сумму 638 тыс. тенге, в Республике Армении – 4 на сумму 69 тыс. тенге.

Помимо этого, полицейские обходили злостных должников по адресам проживания. Таким образом стражи порядка совместно с частными судебными исполнителями посетили квартиры 80 должников, у которых имеются более 3 административных штрафов.

В результате данного мероприятия с должников взыскано 39 штрафов на сумму 525 тыс. тенге, роздано 48 уведомлений о необходимости уплаты штрафов.

Стоит отметить, что частные судебные исполнители принимают меры по изъятию транспортных средств, аресту банковских счетов, аресту движимого и недвижимого имущества, взиманию дополнительной оплаты до 25% от суммы штрафа за услуги.

А также, департамент полиции предупреждает, что правонарушитель, несвоевременно оплативший административный штраф будет привлечен к административной ответственности по ст. 669 КРКоАП, за которое предусмотрено взыскание в виде административного ареста.

Во избежание принудительного взыскания административных штрафов, департамент полиции рекомендует своевременно оплачивать штрафы.