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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:00, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 254 тысяч человек вакцинировались в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию о количестве провакцинированных человек в РК в разрезе областей и городов на 9 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

    Согласно данным ведомства, в Казахстане всего первый компонентом провакцинировано 254 344 человека, из них получившие прививку вторым компонентом - 94 246 человек.

    Больше всего провакцинировано в городах Алматы (49 492) и Нур-Султан (23 151) , а также в Алматинской и Туркестанской областях - 24 202 и 22 882 человека соответственно.

    Напомним, по поручению Главы государства с 1 февраля 2021 года в Республике Казахстан была начата вакцинация против коронавирусной инфекции.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Другие государственные органы Общество Минздрав РК
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