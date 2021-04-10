Более 254 тысяч человек вакцинировались в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию о количестве провакцинированных человек в РК в разрезе областей и городов на 9 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Согласно данным ведомства, в Казахстане всего первый компонентом провакцинировано 254 344 человека, из них получившие прививку вторым компонентом - 94 246 человек.

Больше всего провакцинировано в городах Алматы (49 492) и Нур-Султан (23 151) , а также в Алматинской и Туркестанской областях - 24 202 и 22 882 человека соответственно.

Напомним, по поручению Главы государства с 1 февраля 2021 года в Республике Казахстан была начата вакцинация против коронавирусной инфекции.



