Более 254 млрд тенге выплатили в виде пособий по инвалидности и потере кормильца в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 7 месяцев текущего года казахстанцам выплачено более 254 млрд тенге в виде государственных социальных пособий по инвалидности и потере кормильца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В июле 2022 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 28,8 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 8,6 млрд тенге.

По состоянию на 1 август численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 530 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 179,4 тыс. человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

На 1 августа средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 54 339 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 47 763 тенге.