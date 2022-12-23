Более 2500 золотых слитков продано в ноябре в Казахстане

23 Декабря 2022, 13:11

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 2 516 мерных слитков общим весом 81,6 кг продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в ноябре 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продан 110 591 золотой слиток общим весом 3,76 т.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 26% – 28 389 штук. Далее следуют 5-граммовые – 24 082 штуки (22%) и 20-граммовые – 22 721 штука (20%), 100-граммовые – 22 573 штуки (20%), 50-граммовые – 12 826 штук (12%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Астана и Атырау.

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день». С начала действия этой программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 17 999 мерных слитков общей массой 453 кг, что составляет 16,3% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального банка.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

Купить и обратно продать золотые слитки можно в ряде банков второго уровня, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.

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