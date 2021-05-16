Более 2500 осужденных в Караганде получили первый компонент вакцины против COVID-19

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В учреждении АК-159/5 ДУИС по Карагандинской области проведено профилактическое мероприятие со стороны медицинской службы и врача эпидемиолога ОО «Үміт». В ходе которой были рассмотрены и освещены вопросы организации, порядка проведения вакцинации и необходимость проведения процедуры.

«Многие страны внедрили планы поэтапной вакцинации населения. По которым приоритет отдается тем, кто подвержен наибольшему риску осложнений, например, пожилым людям и тем, кто подвержен высокому риску заражения и передачи. К такому же риску относятся лица, отбывающие срок наказания в местах лишения свободы, в связи с чем было проведено данное мероприятие», – сообщил полковник юстиции, начальник учреждения АК-159/5 Игорь Бендерский.

В общем на данный момент в колониях Карагандинской области более 2500 осужденных получили первый компонент вакцины против коронавируса.

«У меня большой срок наказания – 8 лет лишения свободы. Дома остались мать, жена и трое детей. В настоящее время весь мир борется с этой страшной эпидемией. Летом 2020 года я получил трагичное письмо, где мне сообщили, что умер мой брат. Причиной его смерти стала тяжелая инфекция дыхательных путей. Мы переживали эту потерю всей семьей. После я стал узнавать, что много кого нет в живых и из моих друзей. Глубоко осознаю, что пандемия COVID-19 имеет место быть и нам необходимо любыми путями всем миром пережить это тяжелое и страшное время. А для нас, в закрытом пространстве данная инфекция крайне опасна. Поэтому я не сомневаясь получил первую вакцинацию, после чего меня поддержали и другие осужденные. Чувствую себя вполне хорошо. Моя жена и мама при последнем таксофонном разговоре тоже отметили важность вакцинации. Мое мнение, что мы должны себя защитить и не допустить массового заражения среди спецконтингента», – поделился осужденный учреждения АК-159/5 ДУИС по Карагандинской области.