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Более 250 вероятных участков подтопления автодорог определили в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
1 Апреля 2022, 11:52
Более 250 вероятных участков подтопления автодорог определили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В АО «НК «КазАвтоЖол» составлен перечень опасных участков республиканских автодорог, подверженных воздействию паводка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, определено более 250 вероятных участков подтопления: ведутся работы по недопущению и минимизации последствий снеготаяния.

Кроме того, каждым региональным филиалом АО «НК «КазАвтоЖол» продолжаются работы по очистке от снега подмостовых зон, открытию водопропускных труб, расчистке русел мостов, заготовке инертных материалов (бутовые камни, мешки с песком) для недопущения перелива.

Ежедневно на линии работают порядка 600 единиц спецтехники и более тысячи дорожных рабочих.

Помимо этого, на весь период весеннего половодья обеспечено круглосуточное дежурство бригад, установлен особый контроль за участками подверженных воздействию паводков, заготовлены запасы необходимых материалов.

При возникновении внештатных ситуаций на дорогах необходимо обратиться к операторам контакт-центра: 1403. Контакт-центр работает круглосуточно, в четыре смены и консультирует на казахском и русском языках.

Кроме того, на официальном сайте национального оператора республиканских автомобильных дорог действует интерактивная карта с оперативной информацией о дорогах: https://ru.qaj.kz/s/.

Кадр из видео


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