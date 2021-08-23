+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: 28 °С
USD 426.93 EUR 498.36
RUB 5.73 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 250 тысяч тенге похитил мужчина из кассы магазина в Нур-Султане

23 Августа 2021 20:44
Поделиться:
Более 250 тысяч тенге похитил мужчина из кассы магазина в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице сотрудниками криминальной полиции задержан 30-летний подозреваемый в краже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Выбросил мусор из окна и получил штраф водитель в СКО
Количество краж скота снизилось в Павлодарской области Браконьеры охотились на зайцев в Кызылординской области Таксист ограбил пожилую акмолинку

В ходе расследования установлено, что в ночное время мужчина проник в открытое окно магазина по улице Достык и похитил деньги в сумме более 250 тысяч тенге. Задержанный ранее уже был судим за аналогичное преступление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Борьба с преступностью  
Поделиться:
Новости по теме
Выбросил мусор из окна и получил штраф водитель в СКО
Количество краж скота снизилось в Павлодарской области
Браконьеры охотились на зайцев в Кызылординской области
Таксист ограбил пожилую акмолинку
Популярное
1 Сколько казахов проживает в Узбекистане
2 Жители США и Грузии переехали в Северо-Казахстанскую область
3 Елизавета II приказала начать судебное дело против принца Гарри - СМИ
4 За кражу копченой рыбы житель Павлодарской области попал под суд
5 Опубликовано видео рабочего визита Главы государства в Алматинскую область
6 Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 24-26 августа
Читайте также
Количество краж скота снизилось в Павлодарской области
Свыше 100 млн тенге административных штрафов взыскано в ВКО
Сколько казахов проживает в Узбекистане
Жители США и Грузии переехали в Северо-Казахстанскую область
Елизавета II приказала начать судебное дело против принца Гарри - СМИ
За кражу копченой рыбы житель Павлодарской области попал под суд
Опубликовано видео рабочего визита Главы государства в Алматинскую область
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 24-26 августа
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив