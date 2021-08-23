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Более 250 тысяч тенге похитил мужчина из кассы магазина в Нур-Султане
23 Августа 2021 20:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице сотрудниками криминальной полиции задержан 30-летний подозреваемый в краже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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В ходе расследования установлено, что в ночное время мужчина проник в открытое окно магазина по улице Достык и похитил деньги в сумме более 250 тысяч тенге. Задержанный ранее уже был судим за аналогичное преступление.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.
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