Более 250 тысяч тенге похитил мужчина из кассы магазина в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице сотрудниками криминальной полиции задержан 30-летний подозреваемый в краже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе расследования установлено, что в ночное время мужчина проник в открытое окно магазина по улице Достык и похитил деньги в сумме более 250 тысяч тенге. Задержанный ранее уже был судим за аналогичное преступление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.