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Более 250 тысяч подростков получили две дозы вакцины Pfizer
26 Января 2022 08:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 25 января 2022 года в Казахстане двумя дозами вакцины Pfizer провакцинировано 251 244 подростков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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I-й дозой
Подростки – 461 377,
Беременные женщины – 24 263,
Кормящие женщины – 74 260
II-й дозой
Подростки – 251 244,
Беременные женщины – 15 018,
Кормящие женщины – 42 336.
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