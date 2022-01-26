Более 250 тысяч подростков получили две дозы вакцины Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 25 января 2022 года в Казахстане двумя дозами вакцины Pfizer провакцинировано 251 244 подростков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

I-й дозой

Подростки – 461 377,

Беременные женщины – 24 263,

Кормящие женщины – 74 260

II-й дозой

Подростки – 251 244,

Беременные женщины – 15 018,

Кормящие женщины – 42 336.