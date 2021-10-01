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    17:17, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 250 тысяч человек полностью привиты в Акмолинской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова рассказала о ходе вакцинации населения в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По вакцинации: первым компонентом привито около 300 тысяч человек – это 69,1% от количества населения, которое подлежит вакцинации. Вторым компонентом более 250 тысяч человек – это 61,4%. Данная работа находится на постоянном контроле у местных исполнительных органов, руководства области, у нас постоянно проводятся межведомственные комиссии по взаимодействию и профилактике коронавирусной инфекции», - сказала Айна Мусралимова на брифинге в СЦК.

    Она также рассказала об увеличении количества прививочных бригад.

    «Следует отметить, что за последние месяцы в работе с населением мы повысили в разы количество прививочных бригад – увеличено в 5 раз; в начале вакцинации у нас было их до 30, на сегодняшний день более 130. Задействовано 260 прививочных пунктов и мобильных бригад, в отдаленных населенных пунктах у нас работает 11 передвижных комплексов. Кроме того, у нас есть районы с малым количеством населения, которые уже завершили вакцинацию населения в пределах допущенного плана, мы продолжаем работу и высвобожденные ПМК мы передвинули на те населенные пункты, где население в них нуждается», - отметила спикер.

    «В медорганизациях созданы условия для соблюдения холодовой цепи, имеются 60 морозильных камер, порядка 400 термоконтейнеров, на подвоз вакцины задействованы авторефрижираторы. В целом, работа по эпидситуации и вакцинации населения продолжается», - заключила А. Мусралимова.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Акмолинская область
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