Более 250 тысяч человек полностью привиты в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова рассказала о ходе вакцинации населения в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По вакцинации: первым компонентом привито около 300 тысяч человек – это 69,1% от количества населения, которое подлежит вакцинации. Вторым компонентом более 250 тысяч человек – это 61,4%. Данная работа находится на постоянном контроле у местных исполнительных органов, руководства области, у нас постоянно проводятся межведомственные комиссии по взаимодействию и профилактике коронавирусной инфекции», - сказала Айна Мусралимова на брифинге в СЦК.

Она также рассказала об увеличении количества прививочных бригад.

«Следует отметить, что за последние месяцы в работе с населением мы повысили в разы количество прививочных бригад – увеличено в 5 раз; в начале вакцинации у нас было их до 30, на сегодняшний день более 130. Задействовано 260 прививочных пунктов и мобильных бригад, в отдаленных населенных пунктах у нас работает 11 передвижных комплексов. Кроме того, у нас есть районы с малым количеством населения, которые уже завершили вакцинацию населения в пределах допущенного плана, мы продолжаем работу и высвобожденные ПМК мы передвинули на те населенные пункты, где население в них нуждается», - отметила спикер.

«В медорганизациях созданы условия для соблюдения холодовой цепи, имеются 60 морозильных камер, порядка 400 термоконтейнеров, на подвоз вакцины задействованы авторефрижираторы. В целом, работа по эпидситуации и вакцинации населения продолжается», - заключила А. Мусралимова.