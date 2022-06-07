Более 250 тыс. заявлений поступило для приема детей в первый класс – Минобразования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 250 тыс. заявлений для приема детей в первый класс поступило за два месяца. Из них 70,5 % детей выбрали обучение на государственном языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства образования Республики Казахстан.

Прием заявлений для зачисления в первый класс стартовал 1 апреля этого года и продлится до 1 августа 2022 года. Для удобства граждан услуга автоматизирована, и прием документов проводится через веб-портал egov.kz. Также по желанию родителей документы можно подать в традиционном бумажном формате.

«Прием документов идет в штатном режиме. Родители активно сдают документы. В этом году стало больше первоклашек, желающих обучаться на государственном языке. Самые высокие показатели по набору в классы с казахским языком обучения в Мангистауской (91,0 %), Кызылординской (91,5 %), Жамбылской (82,2 %) и Атырауской (80,1 %) областях», – отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова.

Всего ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут более 400 тыс. казахстанских детей.

Ранее Министерство образования и науки РК поясняло , к акие документы нужны для приема в первый класс.



