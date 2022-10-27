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    13:21, 27 Октябрь 2022 | GMT +6

    Более 250 стартапов получили субсидии в моногородах

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правила субсидирования в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы озвучили в Правительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках реализации Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы предоставляются льготные кредиты в моно-, малых городах и сельских населенных пунктах на сумму до 20 млн тенге (под 6% годовых для конечного заемщика). Согласно правилам субсидирования части ставки вознаграждения в рамках Национального проекта, кредитование в моногородах осуществляется путем субсидирования ставки вознаграждения без каких-либо ограничений по сниженной ставке 5% (в городах под 6% годовых для конечного заемщика) сроком на 3 года на сумму до 20 млн тенге на инвестиционные цели», - проинформировал в своем ответе на депзапрос первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр.

    При этом, пояснил зампремьера, по микрокредитам до 5 млн тенге не требуется предоставление залогового обеспечения, что является основным преимуществом для стартап-проектов в моногородах.

    «Следует отметить, что указанное льготное кредитование предоставляется без каких-либо ограничений по видам деятельности. В этой связи отсутствует необходимость внесения изменений в указанные правила», - пояснил Р. Скляр.

    Как говорится в ответе, в текущем году в рамках Национального проекта подписаны договоры на субсидирование ставки вознаграждения по 266 проектам в моногородах с общим кредитным портфелем на сумму 3,5 млрд тенге.


    Теги:
    Правительство РК Моногорода Экономика
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