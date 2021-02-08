16:56, 08 Февраль 2021 | GMT +6
Более 250 спортсменов примут участие в Кубке РК по легкой атлетике
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 8 февраля, в Усть-Каменогорске стартовал Кубок Казахстана по легкой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.
В нем примут участие 252 спортсмена, которые будут биться за медали в течение двух дней. Также параллельно проводится чемпионат страны среди юниоров. На первенстве страны среди юниоров выступает 106 легкоатлетов.
Оба турнира принимает манеж имени Ольги Рыпаковой. Соревнования продлятся до 10 февраля.
С программой можно ознакомиться здесь.