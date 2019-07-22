Более 250 отдыхающих получили помощь сотрудников туристской полиции Бурабая и Зеренды

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 250 отдыхающих получили консультативную помощь сотрудников туристской полиции в курортных зонах Бурабай и Зеренде, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

В самый разгар летнего сезона иностранных туристов, отдыхающих в популярных казахстанских курортных зонах Бурабай и Зеренда, в этом году впервые встречают сотрудники туристской полиции.

«Новое подразделение в системе акмолинского департамента полиции уже на деле доказало свою эффективность. Только за два месяца за консультацией к полицейским обратились более 250 отдыхающих из стран соседней Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, а также казахстанцы, приехавшие из других регионов страны. К слову, обращений от туристов в связи с ограблением или иным противоправным действием пока не поступало», - рассказали в ведомстве.

Как добавили в пресс-службе, в состав подразделений туристской полиции, дислоцирующейся на территории курортной зоны Бурабай, вошли пять сотрудников. Еще пять - находятся на территории курортной зоны Зеренды. Стражи порядка обеспечены отличительным форменным обмундированием, а также планшетами, видеорегистраторами и рациями. Полицейские прошли ускоренные курсы изучения английского языка, боевой и служебной подготовки, владеют информацией об истории курортных зон. Кроме того, специально для сотрудников туристской полиции приобретен электромобиль, который позволяет полицейским своевременно реагировать на обращения отдыхающих и оказывать туристам консультативную помощь по любым вопросам, входящим в компетенцию полиции.





«Мы, можно сказать, представляем Казахстан в глазах иностранных гостей, а это налагает большую ответственность. Стараемся нести службу так, чтобы отдых проезжающих проходил как можно более комфортно, а у гостей остались только хорошие воспоминания о времени, проведенном в Боровом», - рассказывают сотрудники туристской полиции, дислоцирующиеся на территории Бурабая.

Также гости курорта могут обратиться за помощью в стационарный пункт полиции, который расположен на поляне Абылай хана. Модуль, работающий круглосуточно, оснащен системой видеонаблюдения и всеми необходимыми техническими средствами, что обеспечивает незамедлительное пресечение любых нарушений общественного порядка.





Напомним, ранее состоялась презентация подразделений туристской полиции Акмолинской области. Торжественное построение личного состава нового подразделения прошло на плацу главного здания. Ключи от служебных автомашин марки «Нива» старшим инспекторам каждой группы вручил глава полицейского ведомства. Как отметил Берик Билялов, обеспечение безопасности иностранных туристов является главным аспектом благоприятного инвестиционного климата акмолинского региона.