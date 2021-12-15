Более 250 операций методом «Гамма-нож» проведено в РК с мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал об основных достижениях казахстанской системы здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня казахстанская система здравоохранения успешно конкурируют на международном уровне. Национальный научный кардиохирургический центр вошел в топ-22 лучших клиник мира. Центр является единственной клиникой в Центральной Азии, выполняющей трансплантацию сердца и легких, а также имплантацию искусственного сердца «Кармат», - сказал Ералы Тугжанов на конференции «Здравоохранение Казахстана – 30 лет Независимости».

По его словам, в центре проведено около 13 тысяч операций на открытом сердце и более 42 тысяч интервенционных вмешательств, а также 84 трансплантации сердца.

«Национальный центр нейрохирургии является одним из лидирующих центров в Средней Азии, где оказывается полный спектр нейрохирургических услуг, начиная с диагностики и заканчивая реабилитацией пациентов. Здесь пролечено более 40 тысяч пациентов, выполнено более 26 тысяч операций, внедрено 66 новых нейрохирургических технологий», - перечислил вице-премьер.

В отечественной онкологии, отметил Е. Тугжанов, сегодня широко внедрены современные методы диагностики и лечения опухолей.

«В результате только в этом году удалось увеличить раннюю диагностику онкологии на 13,3%. Следует отметить, что одним из первых в странах Центральной Азии внедрен метод Г«Гамма-нож» для радиохирургического лечения заболеваний центральной нервной системы, который является «золотым стандартом» радиохирургического лечения. Если раньше в год за рубеж отправлялось около 50 казахстанцев, то с мая в Казахстане уже проведено более 250 операций», - заключил вице-премьер.