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Более 250 общественных и дворовых пространств благоустроили за год в Астане

13 Января 2023, 22:18
Более 250 общественных и дворовых пространств благоустроили за год в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном Центре убранистики рассказали об итогах работы за 2022 год. Благоустройство, озеленение и создание комфортной городской среды осуществлялись во всех районах Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата столицы.

В этом году было реализовано более 250 общественных и дворовых пространств в городе. Появились такие общественные пространства как городская площадь, благоустроенная улица Бараева, амфитеатр в Президентском парке, пространство перед ТД «Встреча», а также скверы в жилых массивах города.

Благодаря этому значительно сократилось количество заброшенных участков и пустырей.

Совместно с заинтересованными и активными горожанами была проведена большая работа по развитию уличного спорта и поддержке творческой молодежи. Также в городе организовали Urban sport fest, первый ночной забег, соревнования по BMX и самокатам, а также творческий музыкальный фестиваль Jana Shanyrak.


Еще одним большим достижением 2022 года стала работа на международном уровне. По приглашению ООН сотрудники Центра совершили несколько международных командировок для обмена опытом в развитии городов.

При активном участии сотрудников Центра урбанистики Астана официально вступила в список городов под эгидой «Сделаем города устойчивыми 2030» (MCR 2030). Это инициатива ООН по повышению устойчивости и снижению риска бедствий в городах.


«В 2023 году будем продолжать работу по развитию нашей столицы, чтобы сделать Астану более устойчивой, комфортной и безопасной для всех горожан и гостей города», - заключили в Центре урбанистики.

Фото: gov.kz


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