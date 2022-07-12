12 Июля 2022 18:34

Более 250 млн тенге предусмотрено на отлов и содержание бродячих животных в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И.о. руководителя контроля и качества городской среды города Нур-Султана Ерик Канафин сообщил о предусмотренном финансировании на отлов и содержание бродячих животных в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управление занимается организацией мероприятий по содержанию и отлову животных, на которые в 2022 году предусмотрено 258 млн тенге», - сообщил Ерик Канафин на заседании маслихата.

По его словам, данные средства направят на отлов, содержание, проведение профилактических противоэпизоотических и стерилизационных мероприятий для отловленных собак и кошек, содержащихся на территории временного изолятора и постоянного питомника «Астана ВетСервис».

«Организация осуществляет свои мероприятия по четырем районам по распределению четырех бригад, в которые входит специально обустроенный автомобиль, водитель и обученные работники по отлову со спецснаряжением и препаратами», - добавил спикер.