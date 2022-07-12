Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Более 250 млн тенге предусмотрено на отлов и содержание бродячих животных в Нур-Султане
12 Июля 2022 18:34

Более 250 млн тенге предусмотрено на отлов и содержание бродячих животных в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И.о. руководителя контроля и качества городской среды города Нур-Султана Ерик Канафин сообщил о предусмотренном финансировании на отлов и содержание бродячих животных в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управление занимается организацией мероприятий по содержанию и отлову животных, на которые в 2022 году предусмотрено 258 млн тенге», - сообщил Ерик Канафин на заседании маслихата.

По его словам, данные средства направят на отлов, содержание, проведение профилактических противоэпизоотических и стерилизационных мероприятий для отловленных собак и кошек, содержащихся на территории временного изолятора и постоянного питомника «Астана ВетСервис».

«Организация осуществляет свои мероприятия по четырем районам по распределению четырех бригад, в которые входит специально обустроенный автомобиль, водитель и обученные работники по отлову со спецснаряжением и препаратами», - добавил спикер.


Новости по теме
Корова напала на людей в центре Костаная
Правила отлова собак изменят в СКО
Популяция бухарских оленей увеличилась в резервате «Иле-Балхаш»
Автор:
Корреспондент

facebook.com
Читайте также
Парад контрабасов пройдет в «Астана Опера»
Столичным улицам присвоят имена известных личностей
Елена Рыбакина прилетела в Нур-Султан
Корова напала на людей в центре Костаная
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 июля
Внесены изменения в Закон по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы
Правила отлова собак изменят в СКО
Симптомы коронавируса не изменились – главный санврач Нур-Султана
Популярное
1 Елена Рыбакина прилетела в Нур-Султан
2 Кто представит Казахстан на «Славянском базаре»
3 Водитель авто погиб после столкновения с грузовиком на трассе в Жамбылской области
4 Повышенный уровень пыли, диоксида азота и сероводорода в воздухе зафиксировали в Таразе
5 Едкий дым окутал Тараз - причины выбросов выясняют на химзаводе

Лента новостей

Архив