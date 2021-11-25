Более 250 млн тенге получили сельские медики в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Более 250 миллионов тенге в качестве подъёмных пособий и бюджетных кредитов выдали сельским медицинским работникам в Павлодарской области. О поддержке молодых специалистов рассказал на пресс-конференции в СЦК глава региона Абылкаир Скаков, передает МИА «Казинформ».

«С начала года 85 медиков, прибывших работать на село, получили более 41 млн тенге в качестве подъемных, а 52 специалиста из них – бюджетных кредитов более чем на 211 млн тенге. В Павлодаре планируется ввод общежитий для медработников и студентов медколледжа с общим охватом 400 мест», - сообщил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.

Кроме того, он поделился планами по развитию медицинской инфраструктуры в Павлодарской области. В будущем году в Павлодаре начнут строительство многопрофильной больницы, всего в регионе до 2024 года планируется возвести еще 12 объектов здравоохранения. Это должно обеспечить 91% жителей области медицинскими организациями в «шаговой доступности».

Ранее сообщалось о драйверах роста обрабатывающего сектора Павлодарской области, экспорт в котором вырос в 1,3 раза и составил каждый восьмой доллар США в республиканском объеме. Аким Павлодарской области также рассказал об успехах школьного образования в регионе.