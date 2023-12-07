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    11:50, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Более 250 млн тенге инвестсубсидий присвоил житель Карагандинской области

    Субсидия
    Фото: ҚазАқпарат

    Досудебное расследование по факту совершения хищения инвестиционных субсидий в особо крупном размере в сумме 253 млн тенге завершено Департаментом АФМ по Карагандинской области, передает агентство Kazinform.

    Данные средства были выплачены для возмещения затрат на приобретение комплектов солнечных панелей субъектом агропромышленного комплекса.

    — Следствием установлено, что в период 2018–2020 гг. подозреваемый от имени крестьянских и фермерских хозяйств Карагандинской области на основании фиктивных документов с завышенной стоимостью оборудования подал заявки на субсидирование, на основании которых и были выплачены средства, — сообщили в АФМ РК.

    Приговором суда он признан виновным и осужден на 6,5 лет лишения свободы, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 10 лет, с возмещением причиненного ущерба.

    Теги:
    Регионы Казахстана Субсидии Инвестпроекты Карагандинская область
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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