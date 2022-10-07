Более 250 компаний фонда «Самрук-Қазына» вошли в список приватизации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Фонде национального благосостояния «Самрук-Қазына» составили новый перечень компаний для приватизации. В августе он был утвержден решением госкомиссии и постановлением Правительства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В конце прошлого года мы приступили к активной инвентаризации всей группы. Решили еще раз посмотреть, во-первых, что является профильным, что непрофильным, во-вторых, убыточным и можно ли в убыточных компаниях привести в порядок денежные потоки, можно ли сделать их прибыльными, либо нужно закрывать, либо продавать. Эта работа шла у нас все время, мы консультировались с Правительством, оно определило свои критерии. В итоге, если до этого количество компаний в перечне приватизации группы фонда составляло порядка 100, то теперь нам удалось довести эту цифру до 254», - сообщил управляющий директор по развитию и приватизации АО «Самрук-Қазына» Ернар Жанадил, выступая на сессии Международной недели инвесторов.

По его словам, основная часть из списка входит в состав 30 крупных нацкомпаний, среди которых «КазМунайГаз», Air Astana, KEGOC, «Самрук-Энерго», QazaqGaz и «Қазақстан Темір Жолы». Также планируется выход этих компаний на IPO до 2025 года.

Ранее сообщалось, что КазМунайГаз планирует провести IPO на AIX и KASE в этом году. Выход компаний «Самрук-Энерго» и QazaqGaz на IPO планируется после проведения реорганизации и расширения. По авиакомпании Air Astana решено ждать следующего инвестиционного окна.



















