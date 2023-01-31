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Более 250 кг рыбы частиковых пород изъяли у жителя Атырау

31 Января 2023, 03:04
Более 250 кг рыбы частиковых пород изъяли у жителя Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские полицейские выявили водителя, который перевозил выловленную браконьерами рыбу частиковых пород, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники патрульной полиции ДП Атырауской области в ходе проведения профилактического мероприятия «Безопасное колесо» остановили на трассе Атырау – Астрахань автомобиль Lada Largus.

«При досмотре в багажнике автомобиля было обнаружено 255 килограммов рыбы частиковых видов. В отношении 39-летнего водителя оформлен протокол по статье 389 КоАП РК «Незаконные приобретение, сбыт, провоз видов диких животных», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

Кадр из видео


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