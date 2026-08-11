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    Более 250 кг осетровых рыб пытались незаконно провезти в Актау

    Сотрудниками управления криминальной полиции департамента полиции Мангистауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен и пресечен факт незаконного обращения с осетровыми видами рыб, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Незаконную перевозку 256 кг осетровых рыб пресекли в Актау
    Фото: Policia.kz

    8 августа в Актау при участии сотрудников природоохранной полиции и полиции города был остановлен автомобиль Toyota Prado. В ходе осмотра транспортного средства в багажном отделении обнаружены 62 особи осетровых видов рыб общим весом 256 кг.

    По данному факту начато досудебное расследование.

    Полиция напоминает, что незаконные добыча, приобретение, хранение, перевозка и сбыт редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных влекут установленную законом ответственность. Полиция продолжает работу по выявлению и пресечению фактов браконьерства и незаконного оборота рыбной продукции.

    Ранее незаконную добычу песчано-гравийной смеси пресекли в области Жетісу.

    МВД РК Регионы Казахстана Полиция Актау Мангистауская область
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор