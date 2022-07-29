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Более 250 кг марихуаны изъяли у двух жителей Жамбылской области
29 Июля 2022 20:18

Более 250 кг марихуаны изъяли у двух жителей Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 267 кг марихуаны изъяли у двух жителей Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2022» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в предпесковой зоне на территории Шуского района в момент заготовки и просушки схрона с марихуаной задержаны 58- и 51-летние жители Жамбылской области.

У мужчин изъято наркотическое средство «марихуана высушенная» общим весом 267 кг 300 граммов. Задержанные дали признательные показания. Они были водворены в изолятор временного содержания города Шу.

По факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан.


Фото: polisia.kz
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