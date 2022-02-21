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Более 250 граждан арестованы по делу о январских событиях в Казахстане

21 Февраля 2022 14:54
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Более 250 граждан арестованы по делу о январских событиях в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов рассказал о задержаниях по делу о январских событиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Министерством внутренних дел продолжается работа по расследованию январских событий и обеспечению правопорядка в стране. На данный момент в производстве следователей органов внутренних дел находится 2729 уголовных дел, по которым под стражей содержатся 255 лиц», - сказал Санжар Адилов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

С учетом тяжести совершенного деяния и характеристики личности к 140 лицам судами избраны меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества: домашний арест - 62, залог - 33, подписка о невыезде - 45.

«Как ранее мы отмечали, основная часть уголовных дел расследуется о кражах – 1 844, незаконном обороте оружия – 343, умышленном повреждении или уничтожении имущества – 144. По уголовным делам признаны потерпевшими более 1,5 тысячи физических и юридических лиц, допрошено свыше 12 тысяч граждан, назначено более 2 тысяч различных судебных экспертиз», - сообщил следователь.

Особое внимание, по его словам, уделяется качеству досудебного расследования и его ускоренному завершению.

«Следователями органов внутренних дел по январским событиям в отношении 107 подозреваемых уголовные дела окончены с обвинительным актом (по 88 уголовным делам). Основную часть данных дел также составляют кражи – 65, факты незаконного хранения оружия – 11, их хищения – 7 и др. Суду предано 86 обвиняемых (г. Алматы – 48, Алматинской – 5, Акмолинской и Туркестанской областей - 1)», - отметил С. Адилов.

«На сегодня судами страны с учетом личности и тяжести совершенного преступления осуждены 52 лица: из них 39 - к ограничению свободы, 13 - к лишению свободы, а в отношении двух лиц - прекращено за примирением сторон», - заключил он.


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#Борьба с преступностью   #МВД РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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