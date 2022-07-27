Более 250 грантов на поддержку инициатив социально уязвимой молодежи предоставят в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство информации и общественного развития РК объявляет о начале приема заявок на конкурс по предоставлению грантов на поддержку инициатив молодежи по проекту «Zhas Project», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.
Размер более 250 малых грантов составляет до 1 млн тенге.
«Zhas Project» направлен на вовлечение в социально-экономическую жизнь в своих населенных пунктах, продуктивную занятость, а также поддержку бизнес-идей социально уязвимой молодежи, особенно проживающей в сельской местности.
В конкурсе малых грантов могут принять участие молодые казахстанцы от 18 до 29 лет:
- имеющие статус безработного лица; проживающие в малообеспеченных семьях,
- сироты и лицам с инвалидностью; родители,
- воспитывающие ребенка с инвалидностью;
- многодетные семьи, многодетные матери.
Прием заявок осуществляется на сайтах: zhasproject-almobl.kz, zhasproject-karaganda.kz, zhasproject-mangystau.kz, zhasproject-turkestan.kz.
Заявки на участие будут приниматься до 10 августа 2022 года.
Фото: Министерство информации и общественного развития РК