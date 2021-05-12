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Более 250 человек трудоустроят на карагандинской швейной фабрике

Автор:  
Агата Мухамеджанова
12 Мая 2021, 17:19
Более 250 человек трудоустроят на карагандинской швейной фабрике

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Группа компаний «Ютария ltd» открыла в Караганде швейную фабрику. На новом производстве трудоустроят более 250 человек. При полной производственной мощности здесь смогут выпускать более 350 тысяч швейных изделий в год, передает МИА «Казинформ».

С деятельностью предприятия в рамках рабочей поездки по Карагандинской области ознакомился заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр.

Новое предприятие специализируется на пошиве масок, медицинских халатов и комплектов для медработников. Помимо этого, здесь шьют спецодежду для предприятий угольной промышленности, трикотажные изделия, домашний текстиль и многое другое.

На фабрике установлено современное промышленное оборудование. Внедрена и работает система автоматизированного шаблонного проектирования лекал и раскладок.

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Здесь же открыт Центр по обучению и переобучению на такие специальности, как швея, конструктор и технолог швейного производства. Рабочие предприятия социально защищены. Все они имеют полный соцпакет и постоянную заработную плату.

Напомним, история ПИК «Ютария ltd» началась в Жезказгане в 2002 году со строительства швейной фабрики, где трудилось всего 40 человек. С каждым годом компания наращивала свои производственные мощности. Сегодня её предприятия открыты в Караганде, Сатпаеве, Кокшетау, Степногорске, Балхаше, Усть-Каменогорске и Нур-Султане. На предприятиях компании трудятся более двух тысяч человек. Свыше 80% из них – женщины.

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