Более 250 человек погибли в пожарах в РК с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник управления Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев рассказал о работе по борьбе с пожарами в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В среднем ежедневно нашими подразделениями совершается от 100 до 150 выездов на ликвидацию различного характера ЧС. Безусловно, основная доля приходится на тушение пожаров», - сказал Ерлан Турегелдиев на брифинге в СЦК.

Он привел статистические данные за 2021 год.

«За 8 месяцев т.г. по стране произошло свыше 7 тысяч пожаров, на которых спасено более 1 тысячи человек, количество травмированных составило 217 человек, погибших 251 человек», - сообщил спикер.

В целом, по его словам, наблюдается снижение пожаров на 7,8%: в жилом секторе на 12,6%, на подконтрольных объектах на 1,5%.