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    14:52, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 250 человек погибли в пожарах в РК с начала года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник управления Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев рассказал о работе по борьбе с пожарами в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В среднем ежедневно нашими подразделениями совершается от 100 до 150 выездов на ликвидацию различного характера ЧС. Безусловно, основная доля приходится на тушение пожаров», - сказал Ерлан Турегелдиев на брифинге в СЦК.

    Он привел статистические данные за 2021 год.

    «За 8 месяцев т.г. по стране произошло свыше 7 тысяч пожаров, на которых спасено более 1 тысячи человек, количество травмированных составило 217 человек, погибших 251 человек», - сообщил спикер.

    В целом, по его словам, наблюдается снижение пожаров на 7,8%: в жилом секторе на 12,6%, на подконтрольных объектах на 1,5%.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Происшествия Правоохранительные органы
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