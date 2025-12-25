РУ
    Более 250 бюджетно-инвестиционных проектов реализуются в сфере водного хозяйства

    В Казахстане ведется масштабная модернизация водного хозяйства. Об этом сообщил председатель Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК Арсен Жаканбаев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    Министерство водных ресурсов РК обновляет данные по крупнейшим рекам и водохранилищам
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

    — Как вам известно, большая часть водной инфраструктуры нашей республики была построена еще в Советский период и не обновлялась. На сегодняшний день мы сталкиваемся с проблемой их изношенности и необходимости скорейшего восстановления. В последние годы ведется активная работа по поэтапной реконструкции устаревших гидротехнических сооружений, улучшению систем орошения и строительству новых водохранилищ. Это способствует сокращению водных потерь и повышению продуктивности, в первую очередь, в сельском хозяйстве, так как около 65 процентов из ежегодного водопотребления уходит на удовлетворение нужд данной отрасли, — сказал А. Жаканбаев.

    В сфере водного хозяйства реализуются 262 бюджетно-инвестиционных проекта. 

    В 2024 году завершена реконструкция водохранилища на реке Илек в Актюбинской области, а также приостановленная на протяжении пяти лет реконструкция Кызылординского гидроузла. Также завершили реконструкцию канала «Аксай» Индерского района Атырауской области и модернизацию инженерно-технической укрепленности водохранилища Тогус в Туркестанской области

    Спикер сообщил, что в рамках исполнения поставленных Главой государства задач в отрасли ведется масштабная модернизация, мероприятия которой охватывают все регионы страны, и предусматривают строительство 42, реконструкцию 37 водохранилищ, а также ремонт и реконструкцию 14,5 тысячи километров оросительных каналов.

    Приоритетной является задача по исполнению поручения Главы государства о необходимости 100-процентного обеспечения населения чистой питьевой водой. В прошлом году завершена реконструкция и строительство восьми групповых водопроводов в шести областях. Это обеспечило улучшение водоснабжения 49 населенных пунктов, в которых проживают 208 тысяч человек. В текущем году на реализации в Комитете водного хозяйства 262 бюджетно-инвестиционных проекта.

     

