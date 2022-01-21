Более 250 административных протоколов составлено за время ЧП в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области подвели итоги работы правоохранительных органов в период чрезвычайного положения. Об итогах работы рассказал комендант Атырауской области, руководитель Департамента полиции региона Камза Умбеткалиев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

- Камза Бактыгалиевич, с чего началась работа правоохранительных органов после введения в стране режима ЧП?

- В целях обеспечения безопасности граждан Указом Президента Республики Казахстан с 5 января в стране было введено чрезвычайное положение по 19 января. Как и в других регионах, в нашей области начал действовать комендантский час с 23:00 до 07:00. Со дня объявления чрезвычайного положения была обеспечена безопасность всех значимых стратегических объектов на территории области. Были установлены 4 блокпоста на въезде в областной центр и один блокпост на месторождении Тенгиз. На систематической основе проводились досмотры транспортных средств.

- Какая работа по контролю за правопорядком проводилась непосредственно в городе Атырау?

- Систематически проводились рейдовые мероприятия по соблюдению комендантского часа. В городе у нас через реку Урал 6 мостов. На въездах и выездах, по обе стороны мостов работали 12 постов.

- Каковы результаты этой работы? Были ли нарушения режима ЧП?

- В период действия режима ЧП составлено 254 административных протокола по нарушению комендантского режима, взяты под административный арест 46 человек, оштрафованы 19. Кроме того, вынесено предупреждение 117 гражданам области. Выявлено 2 факта невыполнения требований чрезвычайного положения. В ходе проведенных рейдовых мероприятий к административной ответственности привлечено 6 человек, занимавшихся реализацией алкогольных напитков в период ЧП.

- С первых дней объявления режима ЧП на помощь полицейским вышли волонтёры.

- В условиях чрезвычайной ситуации, сложившейся как в стране, так и в нашей области, свой вклад в поддержание порядка внесли и волонтёры. Добровольно вместе с сотрудниками полиции на улицах областного центра дежурили 97 общественных стражей порядка. Хочу выразить благодарность и им, и местным жителям, которые с пониманием отнеслись к введенным ограничительным требованиям в период ЧП.

- Режим ЧП отменен. Какова ситуация в области сегодня?

- В целях обеспечения безопасности населения и охраны общественного порядка сотрудники полиции на 100% продолжают службу в усиленном режиме. На территории области в целях стабилизации оперативной обстановки, обеспечения законности, правопорядка и безопасности начато оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».