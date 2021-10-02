Более 25 тысяч нарушений правил пожарной безопасности выявили в жилом секторе ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Более 25000 нарушений правил пожарной безопасности выявили сотрудники ДЧС ВКО при подворовых обходах жилого сектора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Как отметили в ДЧС, в связи с похолоданием в Восточном Казахстане, особенно в ночное время суток, жителям необходимо быть предельно внимательными при использовании электронагревательных приборов и эксплуатации печного отопления.

Пожары из-за неисправности печного отопления и нарушений при эксплуатации печи традиционно занимают 3-е место в списке основных причин пожаров, после неосторожного обращения с огнём и нарушений при установке и эксплуатации электрооборудования.

«Ежедневно сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям проводят обходы жилого сектора, на которых дают рекомендации жителям и выявляют нарушения требований эксплуатации печей. Такие обходы начались с лета, чтобы до наступления холодов жители могли успеть отремонтировать свою печь и устранить все указанные нарушения. Всего на сегодняшний день проведено 58168 подворовых обходов, в том числе обошли 8172 дома, где проживают социально - уязвимые слои населения.

Выявлено 26354 нарушения правил пожарной безопасности, из них 10748 по причинам, связанным с системой отопления, 9505 нарушения при эксплуатации электротехнических сетей и оборудования, 6101 прочие замечания. При этом 3976 нарушений были устранены на месте - уборка вещей, дров с печей, установка предтопочного листа, освобождение проходов, путей эвакуации», - рассказали в пресс-службе ДЧС.

Чтобы исключить возникновение «печных» пожаров необходимо заблаговременно проверить исправность печи и дымохода.

Кладка печи должна быть без трещин и щелей, а в дымоходе должна быть хорошая тяга. Кроме того, дымоход должен быть выполнены таким образом, чтобы исключить возможность загорания горючих конструкций межэтажных перекрытий или стен.

Немаловажно и правильно топить печь, не допуская перекала. Остерегайтесь разжигать печь с помощью легковоспламеняющихся жидкостей и оставлять топящуюся печь без присмотра. Не доверяйте топку печи детям, предупреждают спасатели.

«Электрообогреватель нужно устанавливать на огнестойкой подставке. Он должен быть исправным, не кустарного производства. При включении обогревателей не используйте удлинители. Необходимо следить за целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров. Не перегружайте электросеть. Не оставляйте включенным электрообогреватель на ночь, тем более рядом с постелью или другими горючими предметами интерьера. Также запрещено оставлять обогреватель без присмотра, ведь часто именно он становится причиной возгораний и впоследствии пожаров. Помните, эти простые правила позволят сохранить ваше имущество и избежать трагедии», - добавили в ДЧС.



