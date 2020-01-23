Более 25 тысяч многодетных семей оформили документы на получение нового госпособия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За две недели нового года более 25 тысяч семей подали заявление на оформление нового вида государственного пособия – пособие многодетной семье. Из них более 11,8 тысяч семей обратились за пособием впервые и более 13,7 тысяч семей подали заявления на перерасчет. Большинство заявлений принято в Туркестанской, Алматинской областях и в городе Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Правительства для граждан».

К слову, заявки на получение данного вида пособий в ЦОНах начали принимать в ноябре 2019 года. По состоянию на 1 января 2020 года данным видом пособия было охвачено 368,9 тысяч семей. При этом свыше 246 тысяч – это семьи, которые до 2020 года являлись получателями специального государственного пособия как многодетная семья. Им новое пособие назначено автоматически, без их обращения в ЦОН.

Отметим, новое госпособие могут получить многодетные семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста).

Пособие назначается вне зависимости от доходов семьи, в дифференцированных размерах в зависимости от количества детей в семье. Так, семьям с 4-мя детьми положено 42 496 тенге, с 5-ю детьми – 53 127 тенге, с 6-ю детьми – 63 757 тенге, с 7-ю и более детьми – 74 388 тенге.

Стоит отметить, что услугодателем услуги является Министерство труда и социальной защиты населения РК. Государственная корпорация «Правительство для граждан» принимает пакет документов, формирует электронный макет дела, после чего передает его в территориальные департаменты Комитета труда, социальной защиты и миграции для принятия решения по назначению и выплате госпособия.