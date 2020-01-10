Более 25 тысяч многодетных семей Мангистауской области будут получать новое госпособие

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Об этом рассказал первый заместитель акима Мангистауской области Алихан Кыраубаев на брифинге в Центре общественных коммуникаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ЦОК области.

С 1 января 2020 года реализуются новые подходы в государственной поддержке многодетных семей. Внедрены три основных вида государственной социальной поддержки:

- государственное пособие многодетным семьям, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей;

- новый формат адресной социальной помощи (АСП);

- гарантированный социальный пакет для детей из малообеспеченных семей.

Государственное пособие многодетным семьям, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей, назначается многодетным семьям независимо от доходов в дифференцированных размерах в зависимости от количества детей:

- семьям с четырьмя детьми – 42 496 тенге; с пятью – 53 127 тенге; с шестью – 63 757 тенге; с семью и более детьми – 74 388 тенге.

В целом, по области более 25 тыс. многодетных семей будут охвачены новым пособием. Сотрудники службы занятости призывают не создавать ажиотаж в ЦОНах. Пособие назначается автоматически и перечисляется на банковскую карту.





Никаких ограничений по срокам приема заявлений на получение нового вида пособий нет. Если семья обратиться за получением пособия в апреле, то сумма на карту поступит с учетом январских и февральских и мартовских выплат.

В целом, в 2020 году по Мангистауской области более 22 тыс. человек планируется охватить АСП, в том числе боле 13 тыс. детей будут обеспечены гарантированным социальным пакетом.

Гарантированный социальный пакет для детей из малообеспеченных семей:

- дети 1-6 лет обеспечиваются продуктовым набором (ежемесячно) и набором бытовой химии (ежеквартально);

- дети 7-18 лет будут обеспечены горячим питанием во время учебы, школьной формой и учебными принадлежностями 1 раз в год, бесплатным проездом в общественном транспорте в учебный период.

При этом социальный пакет для детей школьного возраста назначается на учебный год. То есть если семье в январе назначена, но в апреле прекращена выплата АСП, дети школьного возраста данной семьи в августе будут обеспечены школьной формой и принадлежностями.

А детям 1-6 лет гарантированный социальный пакет назначается на период выплаты АСП.

Таким образом, измененный механизм АСП направлен на обеспечение прозрачности, справедливости, а также повышения мотивации к труду.

В текущем году в рамках госпрограммы «Еңбек» мерами содействия занятости планируется охватить более 3 тыс. членов малообеспеченных семей.

Кроме того, по программе «Еңбек» с этого года получатели АСП без прохождения обучения в рамках «Бастау-бизнес» могут получать микрокредиты на 7 лет под 4% и безвозмездные гранты в размере 200 МРП (530 200 тенге).

Также с 2020 года законодательно усилены полномочия участковых комиссий по обследованию материального положения семьи, претендующей на получение АСП.