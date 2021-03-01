Более 25 тысяч лиц с инвалидностью трудоустроили в Казахстане за 2020 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2020 года в Казахстане различные меры поддержки занятости были оказаны 25 541 лицу с инвалидностью. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

Более 15,4 тыс. из них получили работу в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек», из которых 7,2 тыс. были трудоустроены на постоянные рабочие места, а остальные на социальные рабочие места, молодежную практику и общественные работы. Кроме того, почти 1,5 тыс. человек получили микрокредиты и гранты, в том числе в рамках проекта «Бастау бизнес».

Также 2,2 тыс. лиц с инвалидностью были трудоустроены в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы.

Согласно правилам квотирования рабочих мест для лиц с инвалидностью работодателями, в 2020 году было принято на работу 6,4 тыс. человек, имеющих инвалидность.

С учетом международного опыта внедрен порядок субсидирования затрат работодателей, связанных с оснащением специального рабочего места для трудоустройства лиц с инвалидностью, по которому в прошлом году для лиц с нарушением зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата было создано 31 специальное рабочее место.