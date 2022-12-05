Более 25 тысяч казахстанцев наказали за бесконтрольный выпас скота

5 Декабря 2022, 13:25

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более 25 тысяч владельцев скота оштрафованы за бесконтрольный выпас. Об этом сообщил на брифинге старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента криминальной полиций МВД РК Кудияр Нурсейтов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кражи скота происходят чаще на выпасе. Потому что на пастбище животные надолго остаются без присмотра. В процентном отношении, из общего количества краж скота 56,6% совершаются на пастбищах. В связи с этим, на постоянной основе принимаются меры для борьбы со скотокрадством. Например, совместно с Министерством сельского хозяйства, в апреле 2020 года были разработаны правила выпаса сельскохозяйственных животных. В соответствии с этими правилами, бесконтрольный выпас сельскохозяйственных животных запрещается. За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность по статье 408 КоАП. В этом году за такие правонарушения привлечены к административной ответственности более 25 тысяч человек», – сказал К.Нурсейтов.

Спикер также сообщил, что утверждена и реализуется новая программа по защите имущества на 2021-2023 годы, где также предусмотрен комплекс мер по противодействию скотокрадству. В регионах уже сформированы межведомственные рабочие группы, координирующие принятие профилактических мер в этой сфере. В криминогенных районах организованы мобильные посты. Проводится работа по увеличению количества загонов для бродячего скота, которых уже функционирует более тысячи.