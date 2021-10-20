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Более 25 тысяч человек трудоустроили в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
20 Октября 2021, 14:40
Более 25 тысяч человек трудоустроили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заседании акимата Северо-Казахстанской области сообщили о создании в этом году более 11 тысяч новых постоянных рабочих мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления экономики Куанышбек Калижанов заявил, что план по трудоустройству в регионе исполнили на 106,3%. По его словам, за девять месяцев обеспечили работой более 25,5 тысячи человек.

«Наибольшее количество постоянных рабочих мест - 37% - приходится на сельское хозяйство, 24,2% - индивидуальное предпринимательство, 7,3% - промышленность. Учитывая приоритетность вовлечения самозанятых и безработных в продуктивную занятость, в январе-сентябре мероприятиями Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» охвачено более 17 тысяч человек», - сообщил К. Калижанов.

Он добавил, что принимаемые меры по занятости населения сдержали рост безработицы на уровне 4,8%. В прошлом году он составлял 5%.

«Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам за первое полугодие, составила 178 116 тенге. Прирост составил 18,6%. Индекс реальной заработной платы составил 110%», - сказал К. Калижанов.

Среди районов области наиболее высокая заработная плата отмечена в Петропавловске - 196 575 тенге, Кызылжарском районе - 178 415 тенге, Аккайынском - 168 552. Самая низкая заработная плата сложилась в Уалихановском районе - 150 519 тенге, Шал акына - 152 757 тенге и в Тимирязевском районе - 153 010 тенге.

Северо-Казахстанская область   Занятость   Трудоустройство  
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