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Более 25 тысяч человек лечатся от коронавируса - Минздрав РК
2 Декабря 2021 08:56
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 2 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 429 человек (–21 994+ и 3 435 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЗ РК.
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Из них в стационарах находится – 5 348 пациент, на амбулаторном уровне – 20 081 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:в тяжелом состоянии – 376 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 104 пациента, на аппарате ИВЛ – 64 пациента.
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