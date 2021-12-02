Более 25 тысяч человек лечатся от коронавируса - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 2 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 429 человек (–21 994+ и 3 435 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЗ РК.

Из них в стационарах находится – 5 348 пациент, на амбулаторном уровне – 20 081 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:в тяжелом состоянии – 376 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 104 пациента, на аппарате ИВЛ – 64 пациента.







