Более 2,5 тысячи карагандинцев стали жертвами финансовых пирамид за два года

Несмотря на принимаемый комплекс превентивных мер департаментом экономических расследований по Карагандинской области, число обманутых граждан не уменьшается. За прошедшие два года в «сети» финансовых пирамид попались более 2,5 тысячи человек региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

Только за прошедшие два года департаментом экономических расследований по Карагандинской области в рамках зарегистрированных уголовных дел было установлено более 2522 тысяч обманутых вкладчиков.

- Были изобличены финансовые пирамиды «МФО Лидер Капитал 168», «Тендер», «Рассвет солнца», «10000 на 40000», «Луч группы», Bay Life, «Айналым», «Рассвет», «Доверие». За создание которых виновные лица привлечены к реальным срокам лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций. Кроме того, расследуются дела в отношении организаторов Тhe Great Tower, Life is Good и «Денежная карусель, Өзіміз ғой Арай» и Faberlic, представители указанных компаний обещают ежегодную доходность более 70% в год от суммы вклада, заманивая минимальной суммой вложения, - сообщили в пресс-службе ДЭР по Карагандинской области.

Помимо этого, предприимчивые создатели финпирамид привлекают вкладчиков дополнительными процентами за каждого приведенного клиента, не предоставляя документы, подтверждающие принятие денег. В связи с этим, сотрудники ДЭР призывают обращать внимание на несколько признаков, по которым можно определить финансовую пирамиду:

обещание необоснованно высокой доходности от вложений;

обязательный вступительный взнос;

обязанность клиента для получения выплат привлечь несколько других новых клиентов;

получение бонусов за каждого привлеченного нового участника;

выплата процентов участникам из денег, которые позже будут вносить другие вкладчики;