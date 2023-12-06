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    01:48, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Более 2,5 тысячи карагандинцев стали жертвами финансовых пирамид за два года

    Финпирамида
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Несмотря на принимаемый комплекс превентивных мер департаментом экономических расследований по Карагандинской области, число обманутых граждан не уменьшается. За прошедшие два года в «сети» финансовых пирамид попались более 2,5 тысячи человек региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Только за прошедшие два года департаментом экономических расследований по Карагандинской области в рамках зарегистрированных уголовных дел было установлено более 2522 тысяч обманутых вкладчиков.

    - Были изобличены финансовые пирамиды «МФО Лидер Капитал 168», «Тендер», «Рассвет солнца», «10000 на 40000», «Луч группы», Bay Life, «Айналым», «Рассвет», «Доверие». За создание которых виновные лица привлечены к реальным срокам лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций.

    Кроме того, расследуются дела в отношении организаторов Тhe Great Tower, Life is Good и «Денежная карусель, Өзіміз ғой Арай» и Faberlic, представители указанных компаний обещают ежегодную доходность более 70% в год от суммы вклада, заманивая минимальной суммой вложения, - сообщили в пресс-службе ДЭР по Карагандинской области.

    Помимо этого, предприимчивые создатели финпирамид привлекают вкладчиков дополнительными процентами за каждого приведенного клиента, не предоставляя документы, подтверждающие принятие денег. В связи с этим, сотрудники ДЭР призывают обращать внимание на несколько признаков, по которым можно определить финансовую пирамиду:

    обещание необоснованно высокой доходности от вложений;

    обязательный вступительный взнос;

    обязанность клиента для получения выплат привлечь несколько других новых клиентов;

    получение бонусов за каждого привлеченного нового участника;

    выплата процентов участникам из денег, которые позже будут вносить другие вкладчики;

    - Если вы заметили любое совпадение с хоть одним из перечисленных пунктов, это значит, что нужно повышать свою финансовую грамотность. Мониторинг со стороны государственных органов позволяет определить признаки подозрительной деятельности организации на ранней стадии и предотвратить финансовые потери, однако в первую очередь противодействие должны начать сами граждане. Ведь если никто не будет вкладываться, то их организация будет просто попросту не выгодна, - добавили в ДЭР.

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Карагандинская область Финансовая пирамида
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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